Pub

"Os três grandes têm de perceber de uma vez por todas que sem os restantes 15 clubes não há campeonato", declarou o presidente do Sp. Braga

Uma reunião que não foi "contra ninguém", mas sim "contra o estado atual do futebol português". Assim definiu António Salvador, presidente do Sp. Braga , o primeiro encontro do já denominado G-15, movimento de clubes da I Liga à margem dos três grandes, que teve lugar no Porto.

"É impossível continuar assim. Os três grandes têm de perceber de uma vez por todas que sem os restantes 15 clubes não há campeonato. O estado do futebol português é preocupante. Queremos que as pessoas que envergonham o futebol português sejam, de uma vez por todas, erradicadas do dirigismo", frisou António Salvador.

Num dia que ficou marcado pela notícia de que vários árbitros estão a pedir dispensa dos jogos da próxima jornada dos campeonatos (ver ao lado), o presidente do Sp. Braga apelou ao bom senso, mas deixou também um desafio: "A APAF já fez ameaças deste género no passado e acabou por prevalecer o bom senso. Tenho de ser claro: é preciso coragem para haver mudança. Falam de paragem, então que tenham a coragem de parar nos jogos dos três grandes. São eles que têm feito este ambiente."

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Neste encontro do G-15, apelidado como um "momento de viragem" por António Salvador, debateram-se vários temas relacionados com a arbitragem e o sistema de vídeo-árbitro, mas também outras questões como a proibição dos empréstimos entre clubes do mesmo escalão, segurança nos estádios, promoção da competição e dos jogadores ou alterações de estatutos para reformulação da direção da Liga, entre outros.

Propostas concretas, prometem, sairão da próxima reunião, já agendada para dia 29 deste mês, em Vila do Conde."Na próxima reunião, cada um de nós fará o trabalho que pode produzir efeitos para o futebol português. Não estamos sem os três grandes, queremos que estejam connosco, mas nesta fase é importante este grupo mais reduzido. Não queremos excluir nem Federação, nem Liga. As alterações que pretendemos não se fazem num dia", referiu Carlos Pereira, presidente do Marítimo.

Portimonense, Moreirense, V. Guimarães e V. Setúbal não estiveram presentes, mas "justificaram" as faltas.