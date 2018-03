Pub

Equipa de futsal do farense partilhou imagem no Facebook com mensagem de apoio. Jogadores querem ganhar o próximo jogo para dedicar ao atleta

Tavinho, avançado do Farense que foi esfaqueado na passada segunda-feira, em Vilamoura, no Algarve, e que continua internado, recebeu o apoio da equipa de futsal do clube de Faro, que acabou por partilhar uma foto do jogador nas redes sociais.

O clube tem dado atualizações do estado do jogador no Facebook e, na última publicação, foi comunicado que "Tavinho encontra-se estável, embora ainda com a gravidade inerente à situação". Acrescenta ainda o Farense que o jogador já havia sido transferido para a enfermaria do Hospital de Faro.

Na publicação da secção de futsal pode ler-se: "Os diretores, treinadores e jogadores de futsal do S.C. Farense desejam ao jogador Tavinho rápidas melhoras e um completo restabelecimento. Tavinho, no sábado, frente ao Belenenses, vamos tentar vencer e dedicar-te a vitória".

O homem suspeito de ter esfaqueado o futebolista está em prisão preventiva. O indivíduo, de 30 anos, acabou por se entregar no posto da GNR de Vilamoura, na noite de terça-feira. Suspeito de tentativa de homicídio, encontrava-se em liberdade condicional no âmbito de um processo pelos crimes de roubo e resistência a funcionário.