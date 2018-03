Pub

André Leão teve de ser submetido a uma cirurgia de urgência

O futebolista André Leão, que até à época passada representou o CAC Pontinha, está em coma induzido depois de ter sofrido uma agressão na noite de quarta-feira, junto a uma discoteca em Lisboa.

Gonçalo Ferreira, tesoureiro do clube e ex-treinador adjunto do jogador, disse ao DN que os incidentes começaram no interior da discoteca Dock's. Houve um pequeno desentendimento lá dentro, mas resolveram as coisas e até tiraram fotografias juntos", contou. Mas, já no exterior, os quatro agressores terão voltado a provocar o jogador, que estava acompanhado de um amigo.

De acordo com a mesma fonte, André Leão foi transportado de ambulância para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde foi operado de urgência. O jogador já terá conseguido abrir os olhos e mexer uma mão.

Segundo escreveu no Facebook, o vice-presidente do clube, Vítor Soares, André Leão já saiu da situação de coma, embora se preveja uma recuperação lenta. O responsável partilhou também imagens do futebolista de 23 anos, casado e pai de dois filhos na cama do hospital com a cabeça ligada e entubado.

André Leão representou o CAC Pontinha até à época passada, tendo depois ido trabalhar para o estrangeiro. Tinha regressado há poucos meses e só não voltou a alinhar pelo clube porque não foi inscrito a tempo, explicou Gonçalo Ferreira. O antigo treinador recorda o jogador como "uma pessoa cinco estrelas", calma. "Chegou a ser capitão de equipa", resume.