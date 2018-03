Pub

O corpo do futebolista foi encontrado num quarto de hotel. O atleta foi vítima de doença súbita

O capitão da Fiorentina, Davide Astori, morreu esta noite, vítima de uma doença súbita, avançou a Agência Reuters. O futebolista foi encontrado morto no quarto de hotel onde a sua equipa se encontrava em estágio, para um jogo em Udine. Astori tinha 31 anos e tinha renovado o contrato com o clube esta semana.

"A Fiorentina tem de anunciar com profundo pesar a morte do seu 'capitão' Davide Astori, vítima de uma doença súbita. Face à terrível e delicada situação, e sobretudo por respeito à sua família, pede-se a sensibilidade de todos", anunciou a formação italiana na sua conta do Twitter.

A morte do defesa deixou o futebol italiano em choque. O encontro entre a Udinese e a Fiorentina, previsto para hoje, da 27.ª jornada do campeonato italiano de futebol, foi adiado, tal como todos os outros da série A agendados para este domingo. "Não consigo pensar no dérbi depois de uma tragédia como esta", escreveu Gennaro Gattuso, treinador do AC Milan, no Twitter.

Davide Astori atuava na Fiorentina desde 2015/2016, depois de passagens por Pergolettese, Cremonese, Cagliari e Roma. jogou 14 vezes pela seleção italiana entre 2012 e 2017.

"Parece impossível. Não consigo acreditar e choro pela família dele e por toda a Fiorentina. Adeus capitão", cscreveu o ex.primeiro-ministro Matteo Renzi.

