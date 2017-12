Pub

Jovem de 20 anos foi atingido a tiro quando ia fazer queixa do roubo do carro

Um jogador de futebol brasileiro foi morto a tiro na madrugada de domingo, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, depois de lhe terem roubado o carro. Paulo Alex da Silva Machado tinha 20 anos

Paulo Alex tinha saído com um amigo, no sábado à noite, com o carro do pai. Segundo contou mais tarde aos pais, foi abordado por quatro homens em duas motos que lhe roubaram o carro, quando regressava a casa. Foi já quando se dirigia à esquadra para apresentar queixa, na mesma rua onde tinha sido roubado, que os mesmos atacantes passaram de carro e dispararam sobre o futebolista, o amigo e a mãe.

Segundo a Globo, Paulo morreu no local, enquanto as outras duas vítimas tiveram de ser hospitalizadas.

O crime está a ser investigado pela Divisão de Homicídios.

O jovem era defesa central e tinha jogado no Madureira Esporte Clube, um clube do campeonato carioca, segundo o portal da Globo.