Colegas estranharam ausência do capitão no pequeno-almoço. Encontraram-no já sem vida no quarto, vítima de doença súbita

Todos os jogos de domingo da série A foram adiados depois da morte do capitão da Fiorentina, Davide Astori, de 31 anos. O defesa morreu de doença súbita, no hotel onde a equipa estava em estágio, deixando do futebol italiano em estado de choque.

Os colegas de Astori ficaram preocupado quando o jogador não apareceu para o pequeno-almoço. Como não atendia o telefone, alguns colegas dirigiram-se ao quarto do capitão, encontrando-o já sem vida.

"Parece impossível. Não consigo acreditar e choro pela família dele e por toda a Fiorentina. Adeus capitão", escreveu o ex-primeiro-ministro Matteo Renzi.

"Não consigo pensar no dérbi depois de uma tragédia como esta", escreveu Gennaro Gattuso, treinador do AC Milan, que estar tarde iria defrontar o Inter. No Twitter, o clube lembrou o rapaz que cresceu apaixonado pelo futebol.

Em Génova, as equipas já estavam a fazer aquecimento quando receberam a notícia e as imagens mostram a consternação dos jogadores. A fotografia de Astori foi mostrada nos ecrãs gigantes e o adeptos bateram palmas e saíram do estádio em seguida, face ao adiamento da partida.

O árbitro Fabrizio Pasqua a informar os jogadores da morte do colega e do cancelamento do jogo | EPA/SIMONE ARVEDA

O antigo capitão da seleção italiana Franco Baresi diz que viu o jogador crescer e estava orgulhoso do seu percurso: "Incrédulo, uma tragédia sem palavras".

Davide Astori atuava na Fiorentina desde 2015/2016, depois de passagens por Pergolettese, Cremonese, Cagliari e Roma. Jogou 14 vezes pela seleção italiana entre 2012 e 2017. Era casado com Francesca Fioretti e deixa uma filha de dois anos.

