Pub

A seleção portuguesa de futsal conquistou hoje o Grupo C do campeonato da Europa, a decorrer em Ljubljana, na Eslovénia, ao vencer a Ucrânia por 5-3, com 2-0 ao intervalo, em encontro da terceira jornada.

A formação das 'quinas', que já estava apurada para os 'quartos' e só precisava de empatar para garantir o triunfo no agrupamento, ganhou com tentos de Bruno Coelho, Tiago Brito, Pedro Cary, Nilson e Ricardinho.

Nos quartos de final, Portugal, que se tinha estreado com um triunfo por 4-1 sobre a Roménia, vai defrontar, na terça-feira, o segundo classificado do Grupo D, o Azerbaijão, a campeã em título Espanha ou a França.