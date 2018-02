Pub

Ciclista da Sky falou pela primeira vez sobre polémica

Chris Froome,ciclista da Sky, falou pela primeira vez sobre o controlo anti-doping positivo, no qual acusou a substância proibida, salbutamol, durante a Vuelta. O atleta, contudo, negou qualquer irregularidade.

"Estamos no meio de um processo e há um outro para demonstrar que não fiz nada de errado. Sei que nada fiz de mal e é isso que pretendo demonstrar. Ninguém mais do que eu quer que a situação se resolva o mais rápido possível", disse durante a Volta à Andaluzia, no país vizinho.