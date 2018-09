Fred reforça Manchester United de Mourinho, segue-se Dalot

Fred, médio brasileiro de 25 anos, é o primeiro reforço do Manchester United para a próxima temporada a troco de 50 milhões de euros, verba que tem sido assumida pela imprensa britânica. O jogador, que vai estar no Mundial 2018, estava a ser alvo de uma disputa acérrima entre os dois clubes de Manchester, ou seja o City de Guardiola e o United de Mourinho.

Levou a melhor o português e assim Fred continua a ser comandado por um treinador lusitano depois da experiência na Ucrânia com Paulo Fonseca.



O próximo reforço do Manchester United a ser oficializado deve ser o lateral do FC Porto, Diogo Dalot, pelo qual os ingleses bateram a cláusula de rescisão cifrada em 20 milhões de euros.