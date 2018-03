Pub

O Swansea, treinado por Carlos Carvalhal, criou uma coleção de camisolas com as metáforas usadas pelo treinador português, numa iniciativa que visa ajudar no combate ao cancro da próstata.

Carlos Carvalhal tem 'conquistado' adeptos em Inglaterra e para além de ter tirado o Swansea dos lugares de descida, tem sido comum ver o treinador português a usar expressões mais invulgares nas conferências de imprensa.

Nesse sentido, o clube recorreu a algumas das frases mais populares de Carlos Carvalhal, que imprimiu em camisolas, cujas receitas reverterão para o combate ao cancro.

"Metemos a carne toda no assador (All the meat on the barbecue"), "se um cisne cair, outro se levantará (I fone swan fall, another begins to fly)", são duas das metáforas estampadas nas t-shirts, criadas pelo clube.

Carvalhal ainda recorreu a uma outra expressão, quando o Swansea venceu em casa o Liverpool, comparando os 'reds' a um Fórmula 1, mas alertando para o trânsito.

"O Liverpool é uma equipa de topo, um Fórmula 1, mas no meio do trânsito de Londres, às 16:00, esse Fórmula 1 não anda", disse então o técnico, o que mereceu agora a 'estapagem' "4PM London Traffic".

As camisolas estão à venda no site do clube por 12,99 libras (aproximadamente 15 euros).

O Swansea fez ainda um vídeo promocional em que é o treinador português a estampar as camisolas e a distribuí-las pelo balneário para os seus jogadores.