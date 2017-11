Pub

A notícia é avançada pela edição online do jornal A bola

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) para abrir uma investigação às denúncias feitas pelo Benfica em relação ao FC Porto no programa Chama Imensa da BTV. Em causa, defende o Benfica, está um alegado esquema de corrupção dos dragões em relação à arbitragem.

Fernando Gomes, líder da FPF, pretende assim que as denúncias sejam investigadas pelas autoridades, à imagem do que fez com os emails divulgados por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto.