Os cálculos do site FiveThirtyEight atribui aos encarnados 55% de hipóteses de voltarem a ser campeões, contra 44% do FC Porto

O Benfica tem 55% de probabilidades de chegar ao pentacampeonato, segundo o site americano FiveThirtyEight, de Nate Silver, especializado em previsões de modelo estatístico na área da política, futebol e desportos em geral, que depois dos resultados da última jornada colocou os encarnados na posição de favoritos, com mais 11% do que o FC Porto, que desceu dos 67% para os 44% depois da derrota com o Belenenses, no Restelo.

Este site do conhecido jornalista norte-americano famoso pelas suas previsões acertadas, dá ainda possibilidades inferiores a um ponto percentual a Sporting e Sp. Braga para chegar ao título, embora ainda atribua aos leões 7% de hipóteses de atingir o segundo lugar, que dá acesso à 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, estando os bracarenses com 4%. Curiosamente, no início da época, este modelo estatístico já atribuía ao Benfica a maior probabilidade de chegar ao título (45%), deixando para trás os rivais FC Porto (33%) e Sporting (18%).

Águias proibidas de escorregar

António Veloso, antigo capitão de equipa do Benfica, considera que apesar de estarem na frente e com mais possibilidades de chegar ao penta, os encarnados "não podem ter nenhum deslize" até final da I Liga. E é nesse contexto que, apesar de admitir que "a vitória no clássico com o FC Porto poderá ser importante", garante que "de nada valerá se não vencer os outros jogos". Logo à partida, diz que é "muito difícil" a visita ao Bonfim, razão pela qual admite que as vitórias nos dois próximos jogos "serão meio caminho andado para o título, mas não serão decisivas". O facto de o Benfica ter pela frente seis jogos que se realizam perto de Lisboa não são para Veloso um fator decisivo, pois "todas as equipas vão querer ganhar ao campeão", admitindo que nesta altura "os adeptos serão importantes para ajudar a equipa". Na opinião do ex-jogador, a luta pelo título é ainda a três, embora admita que "à medida que os jogos vão passando e os rivais vão ganhando, o Sporting fica com cada vez menos hipóteses". A receita do antigo defesa é simples: "O Benfica tem de pensar em cada jogo como uma final." A perspetiva de poder festejar o título em Alvalade é desvalorizada por Veloso, pois "o fundamental é pensar jogo a jogo": "Mas se der para ser campeão com o Sporting tanto melhor."

Dragão tem de ganhar clássico

A descida das probabilidades do FC Porto em chegar ao título é vista com naturalidade por Jaime Magalhães tendo em conta os últimos resultados. "O Benfica tem feito exibições melhores do que antes, ao contrário do FC Porto, que está numa fase em que cria oportunidades mas não marca e isso tem custado pontos. Por outro lado, o Sporting tem tido dificuldades em explanar o seu jogo e por isso está muito difícil de chegar ao título", assumiu o antigo extremo dos dragões.

E tendo em conta o atual panorama do campeonato, Jaime Magalhães considera que se os dragões chegarem com um ponto de atraso ao clássico da Luz, que se realiza a 15 de abril, "terão de ganhar ao Benfica", considerando que essa partida "vai decidir o campeonato". Ainda assim, avisa para o facto de, depois desse duelo, a equipa de Sérgio Conceição ter dois jogos "muito difíceis" fora de casa, com o Marítimo, no Funchal, onde os dragões não venceram nas últimas cinco épocas, e em Guimarães, onde só ganharam duas vezes nos últimos cinco anos.

Apesar de considerar o Benfica--FC Porto decisivo para a atribuição do título, Jaime Magalhães está convencido de que "o campeonato será renhido até ao último segundo", mas adverte que os portistas "têm de fazer o seu trabalho" porque, tal como o rival da Luz, "ambos dependem apenas de si próprios". Nesse sentido, não vencer os encarnados deixaria a equipa dependente daquilo que o Benfica fizer em Alvalade, com o Sporting, na penúltima jornada. "Esperemos que não seja necessário esperar que o Benfica escorregue no dérbi, até porque isso nos últimos anos não aconteceu", frisou o extremo campeão europeu pelo FC Porto em 1987.

Leão com esperança "remota"

Já a esperança do Sporting em chegar ao título, que lhe foge há 16 anos, está presa por menos de 1%, segundo o site FiveThirtyEight, algo que é corroborado por Carlos Xavier, antigo capitão dos leões, que considera ser "uma hipótese remota". E só não diz ser uma carta fechada porque "nas seis jornadas que faltam ainda disputar, há dois jogos entre os grandes". Na opinião do antigo médio, "só o empate no clássico entre Benfica e FC Porto poderá dar algum jeito ao Sporting", apesar de acreditar que na próxima jornada o V. Setúbal, que recebe os encarnados, possa dar uma ajudinha. "O Vitória está num bom momento e pode roubar pontos antes do clássico", frisou.

Além do empate no clássico, Carlos Xavier adverte que vencer o dérbi de Alvalade com o Benfica "também é fundamental", além de chamar à atenção para os restantes jogos, sobretudo os fora de casa - Belenenses, Portimonense e Marítimo -, que diz serem "para ganhar" para alimentar a esperança.

Carlos Xavier considera que "se o Sporting tivesse ganho em Braga e empatado no Dragão, pois jogou para isso, a história seria outra"... mas, conforme diz em jeito de brincadeira, "o "se" é o melhor jogador do mundo no futebol".