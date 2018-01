Pub

Vitória esclarecedora sobre o Benfica, por 7-1, que também disputava o título

A Física de Torres Vedras, no escalão de sub-13, garantiu este sábado a conquista do campeonato regional, ao derrotar fora o Benfica, que também lutava pelo título, por claros 7-1.

À entrada para a última jornada do campeonato, Física e Benfica estavam empatados no topo da tabela classificativa com 12 pontos, sendo que a formação de Torres Vedras tinha vantagem, fruto do triunfo em casa sobre os encarnados por 4-2.

Esta tarde, mais uma vez, contudo, a Física voltou a demonstrar superioridade e ao intervalo já vencia por 2-0. No segundo tempo a equipa do Oeste não tirou o pé do acelerador e chegou a um resultado ainda mais dilatado, com o marcador a fixar-se então em 7-1, garantindo a conquista do título regional.

Ambas as equipas, refira-se, estavam já apuradas para o campeonato nacional do escalão, prova essa que se inicia já durante o próximo mês de fevereiro, concretamente no dia 17.