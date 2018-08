Fisco espanhol rejeita proposta de Ronaldo e quer 28 milhões

Cristiano Ronaldo cada vez mais afastado do Real Madrid

O Fisco espanhol não aceitou o acordo proposto por Cristiano Ronaldo, que se oferecia para pagar 14 milhões de euros e reconhecer ter cometido fraude fiscal, a troco de uma pena inferior a dois anos de prisão - o que significaria uma pena suspensa, dado a falta de antecedentes do português.

O advogado que defende o Estado espanhol e a representante do Fisco manifestaram a sua oposição à proposta apresentada pela equipa jurídica de CR7 e pedem que este assuma a totalidade da fraude: 14,7 milhões de euros, mais juros, multas e custas.

Segundo o jornal AS, se o jogador não aceitar fazer esse pagamento até dia 15, em que Portugal defronta a Espanha no arranque do mundial de futebol, deverá mesmo enfrentar um tribunal penal para responder pelo delito de fraude fiscal. Aí, Ronaldo arrisca uma petição de oito anos de prisão.

Este é um dos temas que têm provocado o mal-estar de Cristiano Ronaldo em Madrid, com o AS a escrever que o jogador gostava de ter visto o Real Madrid a assumir o pagamento reclamado pelo Fisco para sanar a situação - tal como o Barcelona fez em relação a Messi -, oferecendo-lhe essa quantidade como prémio de assinatura de um novo contrato.