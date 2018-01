Pub

Autoridades acreditam que valores doados eram um complemento do salário do argentino, num esquema de evasão fiscal

Lionel Messi volta a estar sob suspeita de fuga ao fisco, depois de ter já sido condenado (conjuntamente com o pai) a 21 meses de prisão com pena suspensa, em julho de 2016, então por ter defraudado os cofres do Estado espanhol em 4,1 milhões de euros entre 2007 e 2009, num processo relativo à tributação dos direitos de imagem.

Desta vez, segundo avança o site do jornal El Mundo, estão a ser investigados os donativos entregues pelo Barcelona à Fundação Messi entre 2010 e 2013.

Na base da suspeita está o facto de o Fisco espanhol considerar que os donativos - pelo menos 5,3 milhões de euros durante esses três anos - podem ter servido como complemento do salário do futebolista argentino e, como tal, não deveriam ter beneficiado da dedução fiscal de 35% que faz parte do regime de benefícios fiscais para esses donativos. Além disso, não foi retido imposto de rendimento do jogador relativamente a esses valores.