O Fisco espanhol irá manter a via judicial, e consequentemente o pedido de prisão, no processo que envolve alegadas fraudes fiscais por parte de Cristiano Ronaldo. As autoridades reclamam cerca de 14,7 milhões de euros, relativos a direitos de imagem entre 2011 e 2014.

O El Mundo noticiou esta segunda-feira que o português teria oferecido um "cheque em branco" ao Fisco espanhol, mas novas informações, veiculadas pela Europa Press, dão conta de uma rejeição, por parte das autoridades tributárias, de uma proposta de "4 ou 5" milhões de euros.

A proposta terá sido apresentada numa reunião "muito insatisfatória" que aconteceu há alguns meses, em que a quantia foi considerada "insignificante" face aos quase 15 milhões de euros pedidos pelas Finanças.

Segundo as fontes citadas pela Europa Press, o português nunca ofereceu um "cheque em branco" em troca da suspensão do pedido de prisão para encerrar todo o processo. De qualquer forma, é também explicado, esta hipótese não é sequer prevista pelas Finanças espanholas.

As autoridades espanholas afirmam que Cristiano Ronaldo se aproveitou de uma estrutura criada em 2010 para ocultar do Fisco os ganhos provenientes de direitos de imagem de forma "consciente" e "voluntária".