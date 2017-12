Pub

Defesa esteve parado durante três meses

Filipe Ferreira regressou aos convocados do Paços de Ferreira, após uma paragem superior a três meses, e constitui a maior novidade para o jogo frente ao Sporting de Braga, da 13.ª jornada da I Liga de futebol.

O defesa esquerdo começou a época a titular, mas lesionou-se no decorrer da terceira jornada, a 21 de agosto de 2017, em Santa Maria da Feira, diante do Feirense, abandonando o relvado aos 31 minutos de um jogo que o Paços perdeu por 2-1.

Filipe Ferreira falhou os restantes 12 jogos disputados pela equipa, entre campeonato e taças da Liga e de Portugal, voltando agora a ser opção para Petit.

Em relação ao jogo com o Sporting, na última jornada (derrota por 2-1), o técnico pacense limitou os convocados a 18 elementos, numa lista em que foram preteridos Rui Correia (defesa) e Hêndrio (avançado).

O guarda-redes Marco Ribeiro, a recuperar de uma cirurgia ao joelho esquerdo, é o único caso clínico.

O médio André Leão, por sua vez, já não consta do boletim clínico pacense, mas está sem ritmo, numa lista de ausentes para o jogo em Braga extensiva ao guarda-redes João Pinho, aos defesas Francisco Afonso e Dylan McGowan e ao médio Medeiros, todos por opção técnica.

O Paços de Ferreira, no 13.º lugar, com 12 pontos, e o Sporting de Braga, quarto classificado, com 25, defrontam-se no estádio Municipal de Braga, no domingo, às 18:00, em jogo da 13.ª jornada da I Liga de futebol.

Lista dos 18 convocados:

- Guarda-redes: Mário Felgueiras e Rafael Defendi.

- Defesas: Marco Baixinho, Miguel Vieira, Filipe Ferreira, Bruno Santos, Ricardo e João Góis.

- Médios: André Leal, Vasco Rocha, Gian, Mateus e Pedrinho.

- Avançados: Luiz Phellype, Xavier, Mabil, Bruno Moreira e Welthon.