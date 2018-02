Filipe Chaby desfalca Belenenses durante quatro semanas

Pub

Médio sofreu entorse na tibiotársica esquerda, na partida com o Estoril

O futebolista Filipe Chaby vai desfalcar o Belenenses nas próximas quatro semanas, pelo menos, após ter sofrido uma entorse na tibiotársica esquerda diante do Estoril Praia, comunicou esta segunda-feira a SAD dos 'azuis'.

"Na sequência das inúmeras mensagens que temos recebido, informamos que Filipe Chaby sofreu uma entorse na tibiotársica esquerda, estimando-se um tempo de paragem não inferior a quatro semanas", pode ler-se no comunicado divulgado pelo Belenenses nas redes sociais.

O médio, de 24 anos, lesionou-se no sábado, no decorrer do triunfo no Estoril (2-0), da 23.ª jornada da I Liga portuguesa, após sofrer uma entrada dura de Bruno Gomes, que resultou na expulsão do avançado estorilista, aos 52 minutos.

Filipe Chaby ainda foi assistido no relvado, mas teve de ser substituído por Fredy. O jogador do Belenenses foi, posteriormente, encaminhado para uma unidade médica, tendo realizado exames complementares que acusaram uma entorse na tibiotársica esquerda.