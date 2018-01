Pub

Os dois portugueses fizeram equipa com o brasileiro Christian Fittipaldi pela equipa Cadillac DPi #5 da Mustang Sampling Racing.

Grande momento para o automobilismo português. Os pilotos nacionais Filipe Albuquerqe e João Barbosa venceram as míticas 24 horas de Daytona, fazendo equipa com o brasileiro Christian Fittipald, ao volante do Cadillac da Mustang Sampling Racing.



Refira-se que para João Barbosa este foi o terceiro triunfo nesta corrida. O piloto português radicado nos Estados Unidos repete o êxito de 2014 quando fazia equipa também com Christian Fittipaldi e ainda com o francês Sébastien Bourdais.

Barbosa, piloto radicado nos Estados Unidos, tem uma primeira vitória em 2010, juntamente com o norte-americano Terry Borcheller, o britânico Ryan Dalziel e o alemão Mike Rockenfeller.