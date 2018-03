Pub

Irlandês Jacob Stockdale venceu o Seis Nações estabelecendo recorde de ensaios marcados e foi eleito o melhor jogador do torneio. Há mais de 100 anos que ninguém marcava tanto

Ao bater a Inglaterra em Twickenham, há uma semana, a Irlanda celebrou a vitória no Torneio das Seis Nações, o seu terceiro triunfo nos últimos cinco anos. E aproveitou, em pleno dia nacional de St. Patrick, para abrilhantar o êxito com a conquista do Grand Slam, ou seja, averbando vitórias sobre todos os adversários. Este foi apenas o terceiro slam da sua história, depois de 1948 e 2009, e para tal foi decisiva a participação de Jacob Stockdale, que ao marcar o terceiro ensaio irlandês mesmo em cima do intervalo, estabelecia um recorde de sete na prova, ultrapassando os seis conseguidos por Will Greenwood, Chris Ashton e Shane Williams.

E com toda a naturalidade foi agora eleito como Jogador do Torneio sucedendo ao escocês Stuart Hogg, vencedor nos últimos dois anos. "Foram realmente umas semanas memoráveis", disse Stockdale ao receber o prémio. "Estrear-me no Seis Nações, vencer o torneio com Grand Slam e bater o recorde de ensaios foi a cereja no topo do bolo. E é fantástico ganhar este galardão olhando para a concorrência", acrescentou. Os seus companheiros Conor Murray e Jonathan Sexton ficaram nas posições seguintes.

O jovem ponta de 21 anos, da província do Ulster, já tinha atingido um registo impressionante ao apontar dois ensaios em cada uma das três partidas anteriores (frente a Itália, Escócia e Gales), igualando o feito do inglês Cyril Lowe, em 1914.

Com notáveis 11 ensaios nos primeiros nove testes pela Irlanda, ele é apenas mais um no conjunto de promissores talentos que o neozelandês Joe Schmidt vem lançando na seleção irlandesa - desde o Mundial de 2015 já promoveu a estreia de 15 atletas com menos de 24 anos - num alargado lote que alia irreverência e juventude à experiência, sem abdicar de uma grande competitividade e formando um quinze praticante de um râguebi que encanta e atingiu agora o 2.º lugar do ranking mundial só atrás da bicampeã mundial Nova Zelândia.

Nascido numa mansão presbiteriana em Newtownstewart, County Tyrone, onde o seu pai Graham era pastor anglicano, Stockdale é fervoroso praticante tendo inclusivamente uma cruz tatuada num braço. "Cresci num ambiente religioso, pois o meu pai era pastor e na minha juventude a nossa vida foi em constante movimento, parecia que trabalhávamos num circo, pois ele mudava muito de igreja para igreja. A religião é algo muito importante para a minha família", confessou.

Vindo de uma família apaixonada por râguebi, amor que passa de geração para geração, já que pai, tio e avô foram todos bons praticantes e a própria mãe adora a modalidade - "ainda agora me dão dicas para jogadas e como estar em campo" -, cedo começou a praticá-la.

E é curioso que a carreira até nem começou de forma auspiciosa, pois aos 15 anos apenas alinhava na quarta equipa do seu liceu com o sonho de representar o principal quinze distante devido à pequena estatura. De repente desatou a crescer - ganhou mais de 20 centímetros num par de anos - e com o apoio do seu treinador, que viu estar ali um diamante por lapidar, a ascensão e notoriedade foram igualmente rápidas: de jogador do ano das Ulster Schools até à seleção escolar provincial e à Academia do Ulster foi um pulinho. E agora, com os temíveis 1,91 metros envolvidos por 102 quilos, é um atleta que impressiona pela sua velocidade, poder físico e técnica individual.

Jacob Stockdale recorda a primeira vez que viu a sua Irlanda jogar ao vivo e não foi há tanto tempo assim. O pai levou-o a assistir a um jogo de preparação para o Mundial de 2011 frente à Inglaterra, em Dublin. E uma série de jogadores com quem comparte agora o balneário estavam no relvado do Aviva Stadium: Rory Best, Johnny Sexton, Conor Murray, Keith Earls e Cian Healy.

Fez a estreia pela seleção no passado verão, numa digressão aos Estados Unidos e apontou o primeiro ensaio logo aos 14 minutos de jogo. E na janela internacional de outono, nova bela exibição com ensaio frente à Africa do Sul, mereceu do antigo capitão springbok Jean de Villiers rasgado elogio: "Naquele jovenzinho Stockdale vocês encontraram um grande jogador, vão por mim."

Apesar de a meteórica ascensão,o ponta irlandês tem sido elogiado por manter os pés bem assentes no chão, exceto quando voa para a área de ensaio antecipando-se aos adversários. "Jacob é geralmente um rapaz muito descontraído", revela o reverendo Graham, hoje um pai babado.

A Irlanda sabe que, como segunda potência do planeta, se em novembro do próximo ano quiser bater os bicampeões mundiais All Blacks no mundial do Japão, precisa da presença do ponta do Ulster. Para quem o céu, com a forma de bola oval, é o limite.