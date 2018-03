Pub

Cristiano Jr., de 8 anos, volta a causar sensação ao mostrar que também tem o talento do pai para o futebol. Prova disso é o golo de bicicleta que fez depois da receção do Real Madrid ao Getafe.

O filho de Cristiano Ronaldo voltou a deslumbrar os apaixonados pelo futebol com um golo de bicicleta.

Depois da receção do Real Madrid ao Getafe, Cristiano Ronaldo Jr., de 8 anos, surpreendeu, uma vez mais, os adeptos no Santiago Bernabéu com um golaço, que foi registado em vídeo e partilhado pelos sites espanhóis. Ora veja:

Nas imagens é possível ver o filho de CR7 a marcar um golo espetacular com a assistência do jogador Lucas Vázquez. Cristiano Ronaldo Jr. recebe a bola e faz mais um momento de magia.

Até o filho de Marcelo nem queria acreditar no golo de bicicleta de Cristiano Jr.

O jovem jogador prova, mais uma vez, que tem o talento do pai para jogar à bola e mostra que está bem encaminhado para ser uma promessa do futebol mundial...