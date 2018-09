Figo critica o timing de Ronaldo em dizer que ia sair

Deco: "Não seria normal o campeão europeu não ser favorito no Mundial"

Ronaldo já terá o 'ok' de Florentino para sair

Luís Figo expressou esta quinta-feira o seu desagrado pela forma como Cristiano Ronaldo revelou que ia deixar o Real Madrid, logo após o apito final do árbitro na final da Liga dos Campeões com o Liverpool.

"Não sei por que motivo o fez. São momentos em que tens de contar até dez e não o fazeres", atirou Figo, à imprensa espanhola, acrescentando que "o momento depois de ganhar não foi o melhor".

O antigo internacional português lembrou que "o Real Madrid é o melhor clube do Mundo", razão pela qual considera que Ronaldo "devia terminar ali a sua carreira". "Contudo, às vezes as coisas não dependem unicamente do que tu queres, dependem de fatores que a maioria das pessoas desconhece", concluiu.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Figo diz acreditar ainda que Ronaldo tem consciência de que "em mais nenhum clube ganharia o que ganhou no Real Madrid", além de que "lhe deu muito em termos de prestígio individual".