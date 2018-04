Pub

Avançado sueco associou-se a uma casa de apostas, algo que é proibido pela FIFA

Zlatan Ibrahimovic pode ter o Mundial em risco... por causa de um contrato de patrocínio. O avançado sueco, de 36 anos, que tinha anunciado o adeus à sua seleção, mudou de ideias recentemente e poderia entrar nas contas do selecionador sueco. Mas existe um contratempo que será necessário contrariar.

Ibrahimovic assinou há cerca de um mês um contrato com uma casa de apostas (Bethard), algo que, de acordo com o jornal inglês The Sun, o pode impedir de estar presente na competição da Rússia, dado que a FIFA proíbe os jogadores de "tomar parte, direta ou indiretamente, assim como associar-se a apostas, jogos de azar, lotarias e eventos similares ou transações ligadas a jogos de futebol."

O avançado sueco deixou o Manchester United e assinou este mês contrato com o LA Galaxy, da liga norte-americana de futebol. E estreou-se no fim-de-semana passado com um grande golo.