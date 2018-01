Pub

Valor total chega aos 209 milhões, sendo que em 2014 não passou dos 60

A FIFA vai pagar sete mil euros ao dia aos clubes que cedam os seus jogadores às respetivas seleções que vão participar no Campeonato do Mundo de 2018, que se realiza entre junho e julho na Rússia.

São 209 milhões de euros que o organismo máximo do futebol mundial tem disponíveis para pagar aos clubes, um número bastante mais alto que aquele pago em 2014, por altura do Mundial do Brasil. Nesse ano a FIFA pagou 'apenas' 60 milhões de euros, pelo que agora há um aumento de quase 150 milhões de euros.

Os clubes que pretendem receber este dinheiro terão, no entanto, de preencher um formulário onde terão de assumir uma série de obrigações impostas pela FIFA, sendo que o mesmo terá de ser preenchido até ao próximo dia 10.