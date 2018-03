Pub

Campeonato do Mundo de Futebol, na Rússia, terá 36 juízes e 63 assistentes, que ainda serão divididos entre funções em campo ou auxiliares de vídeo. Portugal ainda pode ter um representante no vídeoárbitro.

A FIFA divulgou esta quinta-feira a lista oficial de árbitros para o Mundial2018, com 36 juízes principais e 63 assistentes de 46 países diferentes e sem portugueses.

Artur Soares Dias e Tiago Martins chegaram a participar num seminário da FIFA de preparação para vídeoárbitros para o campeonato do mundo de futebol de 2018, que serão divulgados em abril.

Os juízes serão divididos entre as funções em campo (árbitro principal, assistentes, quarto árbitro e assistentes reservas) ou auxiliares de vídeo - que ficam responsáveis por operar o equipamento de revisão das imagens e notificar os juízes de jogo.

Esta separação será feita após um seminário que ocorrerá na segunda quinzena de abril, no centro técnico da Federação Italiana, em Coverciano. Os juízes passaram por diversas etapas de preparação, incluindo seminários, que também os familiarizaram com a tecnologia do VAR.

Depois todos os profissionais do apito se reunirão para um último estágio em Moscovo, 10 dias antes da bola rolar a sério, no dia 14 de junho.