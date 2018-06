Pub

Selecionador antecipa o duelo com o Uruguai, o primeiro a eliminar da seleção nacional em todos os Mundiais diante de um selecionado da América do Sul. E não dá a certeza da operacionalidade de William Carvalho

Fernando Santos, selecionador nacional antecipou o jogo deste sábado com o Uruguai, em Sochi, a contar para os oitavos de final do Mundial. Com muitos elogios ao Uruguai, o técnico não deixou a garantia de que William Carvalho possa jogar mas confessou que espera que Cristiano Ronaldo possa fazer a diferença se as equipas se anularem uma à outra.



Selecionador pede ainda que todos os portugueses espalhados pelo mundo deem as mãos quando for cantado o hino de modo a criarem uma "corrente".



FRASES DE FERNANDO SANTOS



"Toda a equipa do Uruguai é forte, com um treinador há 12 anos à frente da seleção, tem um equipa fortíssima e jogadores que todos conhecemos. Durante 2018 não sofreu qualquer golo, é uma equipa em que não encontramos muitas fraquezas. Preparámos muito bem o jogo, pensando no que temos de fazer. Acredito que podemos vencer mas o Uruguai tem uma fortíssima equipa"



" À partida estarão todos aptos, o William vamos ver... É muito importante o apoio dos portugueses e em Portugal. Seria importante se no momento do hino todos os portugueses espalhados pelo mundo dessem as mãos e fizessem uma corrente."



"O importante é o que se vai passar amanhã, espero que a minha equipa esteja focada, vamos a jogo amanhã com enorme confiança mas com muito respeito pelo adversário"



"Não podemos comparar Euro com Mundial, os jogadores portugueses querem muito estar nos quartos, em campo é que podemos marcar a diferença, temos que nos focar no que é o Uruguai e por em campo o que preparámos e sinto que os meus jogadores estão preparados para isso"



"Toda a gente sabe que Portugal ou outra equipa dependem dos melhores jogadores, se temos o melhor do mundo é claro que Portugal depende de Ronaldo, todos os grandes jogadores são influentes nas suas equipas, como Suárez e Cavani são no Uruguai."



"Ronaldo presidente? Não vi o nosso presidente na Casa Branca..."



"Vamos ter um jogo com duas equipas fortíssimas. Estamos a falar de grandes jogadores. Espero que a minha equipa esteja tão forte como a equipa do Uruguai e depois o Cristiano faça a diferença"



"Penso que sim, acredito que sim, é normal que jogadores de seleção, cresçam numa competição mais larga, calhámos no grupo mais difícil da fase de grupos, agora é normal que os jogadores ganhem confiança e que a equipa se apresente melhor"







FRASES DE ADRIEN



"Se Portugal está melhor com o decorrer da prova? Depende de cada jogo ou momento, Portugal tem estado bem, atingiu o seu primeiro objetivo, e amanhã tem o segundo, que é vencer os oitavos de final"



"Acho que vamos ganhar porque temos qualidade individual e coletivamente para resolver o jogo sabendo que vamos defrontar o Uruguai que é muito forte, analisámos as suas fraquezas e virtudes, tenho a plena confiança que podemos resolver a eliminatória para Portugal"



"Com o Irão a equipa esteve muito bem e isso é o mais importante, quem entrar estará preparado para dar o seu melhor em prol do nosso país"



"Não acredito num jogo agressivo ou duro no mau sentido da palavra, acredito num grande embate, a equipa está preparada para todos os momentos do jogo, esperamos um grande espetáculo"



"[Uruguai não leva golos há seis jogos] Sim, isso demonstra organização defensiva mas espero que amanhã possamos ser os primeiros a quebrar esse dado"