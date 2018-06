Pub

Selecionador nacional furioso com a exibição da equipa: "Vamos ter de conversar todos..."

Se Fernando Santos não gostou da exibição da seleção no empate com a Espanha (3-3), gostou ainda menos do desempenho da equipa, esta quarta-feira, na vitória frente a Marrocos (1-0). "Era importante ganhar obviamente, mas temos que ver e falar. Entramos bem no jogo, depois Portugal perde o controlo do jogo, muitos passes errados, má circulação de bola. Isto é uma bola de neve: uma equipa quando não tem a bola, tem de correr", atirou o técnico nacional visivelmente alterado.

Foi isso mesmo que "explicou ao jogadores ao intervalo". Mas depois, eles entraram em campo "e erraram o primeiro passe, erraram o segundo e foram perdendo confiança".

Algo que Santos não percebe e que terá de perceber para retificar no jogo com o Irão: "Eram muito fortes em termos atléticos e tínhamos de sair do espaço, jogar a um ou dois toques, tirar o adversário do sítio. Mas perdemos discernimento. Não consigo perceber, mas vou ter que perceber, obviamente, e falar com os jogadores. Eles não conseguiram circular a bola. Estávamos a jogar pouco com a bola, não a tínhamos. Olhas para o semblante dos jogadores e notas que eles estão incomodados."

O bom do jogo é que a equipa soube ser solidária. "Souberam sofrer, mas, com bola, estivemos muito longe daquilo que conseguimos fazer. Agora há que pensar com muita cabecinha no jogo com Irão. Ainda nada está decidido", avisou o selecionador, terminando: "Vamos ter de conversar todos."