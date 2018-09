Fernando Santos, entre muitos elogios a Marrocos e o reconhecimento de houve coisas que não gostou diante da Espanha, dá a receita para levar de vencida a seleção magrebina. Para o técnico "basta" Portugal exibir-se como fez no Euro 2016. Procurando escapar à lógica de Portugal ser Ronaldo e mais dez. Pepe falou da honra de representar Portugal e deixou um desejo no ar, que este seja o Mundial de Cristiano Ronaldo.

Frases fortes de Fernando Santos

"A equipa portuguesa está preparada para a equipa de Marrocos, uma das melhores de África, com jogadores que atuam nos melhores campeonatos europeus. Jogadores rápidos e que disputam o jogo no seu limite. Teremos que responder a isso impondo as nossas qualidades. Marrocos tem um jogo muito importante como nós temos"



"Procurámos pensar no que fizemos, trabalhar o que fizemos menos bem. Na minha opinião, Portugal tem capacidade para fazer melhor do que fez com a Espanha"



"O jogo é com Marrocos, espero que o Cristiano faça um grande jogo, espero que ele e a minha equipa estejam ao seu melhor nível a equipa de Marrocos"



"A maioria dos meus jogadores nem era nascida em 1986 (confronto entre Portugal e Marrocos no Mundial do México)"



"Alterações no 11? Agradeço o vosso apoio mas amanhã dir-vos-ei quem irá jogar"



"A seleção portuguesa é campeã europeia com Ronaldo, que é o nosso capitão e é muito importante, mas nunca vi um jogador ganhar sozinho"



"Se Portugal jogar como jogou no Europeu acredito que vamos ganhar"



Frases fortes de Pepe

"Sou um profissional que tenho que me adaptar, esse jogo já passou (sobre a falta não assinalada de Dieco Costa no primeiro golo da Espanha), os árbitros também erram"



"Já fomos campeões europeus há dois anos, o favoritismo... isso não existe aqui, respeitamos muito o nosso adversário, teremos que correr muito"



"Marrocos fez o apuramento sem sofrer golos e isso demonstra que é uma boa equipa. O importante amanhã é sermos nós próprios e encarar o jogo da melhor maneira possível"



"Trabalhamos para honrar o nosso país e o nosso povo"



"O que Ronaldo fez não é nada de novo, teve uma estreia de sonho, mas o mais importante foi o trabalho e a humildade dele em campo. Estamos supercontentes com ele e com o trabalho de todos"



"Não sei que plano é esse de Marrocos para parar Ronaldo, mas o importante é que ele esteja bem, é um privilégio para todos os portugueses termos um jogador como Cristiano"



"Espero que este seja o Mundial de Cristiano, seria um bom sinal para nós"