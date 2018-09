Fernando Santos: "Cristiano vai entrar feliz no jogo com a Argélia seguramente"

Em Espanha diz-se que o Cristiano Ronaldo "está triste" com o desfecho da reunião do seu empresário, Jorge Mendes, com o Real Madrid. Como está ele? "Muito se tem escrito, mas amanhã, Cristiano vai entrar feliz no jogo com a Argélia seguramente", respondeu Fernando Santos, anunciando assim o regresso do capitão aos jogos da seleção.

CR7 falhou os particulares com a Tunísia e a Bélgica por estar a gozar uns dias de férias após a conquista da Champions, mais vai ser titular frente à Argélia: "O Cristiano irá atuar de princípio. Vamos continuar a procurar evoluir a equipa, procurar retificar o que se fez nos últimos dois jogos. É importante que a equipa possa tirar ilações. Esperamos um grande apoio do público. Era muito bom que amanhã, como sempre, os portugueses dessem resposta forte como sempre."

De resto não há dúvidas sobre a importância de CR7 na seleção nacional ou em qualquer lado. "O melhor jogador do mundo tem de ter sempre influência, em qualquer equipa do mundo. Não é possível que não tenha. Onde estiver, será sempre muito importante para a equipa dele", disse Fernando Santos

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A Argélia é uma seleção de "enormíssima qualidade" e vai ser um "duro teste para Portugal", na opinião do selecionador nacional, que já terá Adrien e Bernardo Silva à disposição: " O Bernardo Silva teve um problema, anteontem, durante a noite, mas foi de digestão, não foi físico. Hoje treina. Estão todos à disposição."

Portugal viaja para a Rússia, país que acolhe o Mundial2018, no sábado, dia 9 de junho, e tem o primeiro jogo na prova agendado para o dia 15, com a Espanha. Seguem-se os encontros com Marrocos e o Irão.