O canoísta olímpico português Fernando Pimenta, que hoje se vinculou ao Benfica, manifestou a intenção de continuar a alcançar resultados internacionais de relevo

O vice-campeão olímpico em K2 1.000 em Londres2012, com Emanuel Silva, atual atleta do Sporting, destacou o "passo importante" na carreira, tendo agora a "responsabilidade de representar a maior estrutura do desporto português", ao qual chega proveniente do Clube Náutico de Ponte de Lima.

"Como já disse a brincar, estou aqui para apimentar um pouco mais o Sport Lisboa e Benfica. Estou aqui para conquistar resultados de relevo, sobretudo internacionais, porque são os que o Benfica mais ambiciona. Neste projeto olímpico do Benfica, vou ter outras condições que muitas vezes me faltavam. Isso é muito importante quando estamos a falar de alta competição e de resultados que se definem por milésimos", afirmou na apresentação.

Após ter conquistado a 'prata' nos Jogos Olímpicos de 2012, Fernando Pimenta, que se vinculou ao emblema da Luz até dezembro de 2021, olha para a competição de 2020 com a mesma ambição, embora lembrando que há "um longo processo e outras etapas" até chegar a Tóquio.

"Já temos olhos postos em Tóquio2020, mas temos etapas até lá. O objetivo a longo prazo são os Jogos Olímpicos, mas a curto e a médio temos o Campeonato da Europa, em junho, e o Campeonato do Mundo que se vai realizar em Portugal", referiu, antes de se congratular por poder continuar a ser treinado por Hélio Lucas.

Para trás, ficam 18 anos ao serviço do Clube Náutico de Ponte de Lima, o seu clube de sempre, com o qual o Benfica assinou uma parceria, que irá permitir a Fernando Pimenta e aos restantes canoístas 'encarnados' utilizar as instalações do emblema limiano.

"Vou continuar a levar a bandeira de Ponte de Lima comigo, como sempre fiz. Estou num outro clube e acho que as pessoas vão perceber isso. Há oportunidades que temos de agarrar e há comboios que só passam uma vez. Agora, a mala vai mais pesada ainda. Vou levar as bandeiras de Ponte de Lima, de Portugal e do Benfica", transmitiu.

Já o vice-presidente para as modalidades do Benfica, Fernando Tavares, revelou "muito orgulho" pela contratação do canoísta português com melhor currículo de sempre, considerando que esta é mesmo "a cereja no topo do bolo" do projeto olímpico do clube.

"Como dizia ontem um amigo meu, já há algum tempo que o Benfica e o Fernando Pimenta se mereciam um ao outro. É a cereja no topo do bolo do nosso projeto olímpico. Temos feito um esforço grande para defender, proteger e reforçar o nosso ecletismo. Este é mais um passo", disse o dirigente.

Fernando Tavares revelou ainda que "o treinador de sempre" de Fernando Pimenta, Hélio Lucas, vai assumir "um papel preponderante no projeto do Benfica para a canoagem".

No Benfica, Fernando Pimenta junta-se aos também olímpicos João Ribeiro, Teresa Portela e Joana Vasconcelos.

Quinto classificado em K1 1.000 nos Jogos do Rio2016, Fernando Pimenta foi vice-campeão do Mundo em 2017 em Racice, República Checa, e bronze em 2015 em Milão, Itália.

O limiano é o atual campeão do Mundo de K1 5.000, distância não olímpica, e em 2010 foi vice-campeão do Mundo em K2 500 com João Ribeiro em Poznan, Polónia.

Ainda em mundiais, foi prata em 2014 em Moscovo com o K4 1.000 no qual entraram ainda Emanuel Silva e David Fernandes.

Fernando Pimenta, cuja primeira medalha internacional foi obtida em 2005 no Festival Olímpico da Juventude Europeia (FOJE), em K4 500, é o atual bicampeão da Europa em K1 1.000, após títulos conquistados em Moscovo em 2016 e Plovdiv, Bulgária, em 2017.

Em todos os escalões e nas vertentes de velocidade e maratonas, Fernando Pimenta conquistou para Portugal 64 medalhas em Europeus e Mundiais, nomeadamente 20 de ouro, 25 de prata e 19 de bronze.

Fernando Pimenta, que sempre representou o Clube Náutico de Ponte de Lima, vai tentar inédito título mundial em K1 1.000 em Portugal, de 22 a 15 de agosto em Montemor-o-Velho, num ano em que o país organiza as duas maiores provas internacionais da modalidade, já que promove também o mundial de maratonas de 06 a 09 de setembro, em Prado, Vila Verde.