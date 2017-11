Pub

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol será recebido esta terça-feira por Joana Marques Vidal

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, vai ser recebido esta terça-feira às 10.00 horas por Joana Marques Vidal, Procuradora-Geral da República.

Este encontro surge após um pedido de audiência do líder federativo e terá como tema principal os vários processos a decorrer no Ministério Público, nomeadamente as investigações em curso sobre as denúncias feitas pelo Porto Canal na sequência dos e-mails dos Benfica, a informação privada enviada por Horácio Piriquito (vogal do Conselho Fiscal da FPF) ao comentador Pedro Guerra e ainda relativos às denuncias dos encarnados ao apelidado Novo Apito Dourado.