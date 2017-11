Pub

Líder da FPF tem falado com vários presidentes de clubes no sentido de apelar ao fim do clima de suspeição no futebol português

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), tem reunido nas últimas semanas com vários presidentes de clubes da I Liga no sentido de chamar a atenção dos dirigentes para o clima de crispação que existe atualmente no futebol português.

Segundo o DN apurou, Gomes já manteve conversas com Pinto da Costa (aproveitando o facto de ter assistido ao jogo com o Leipzig), com Luís Filipe Vieira na semana passada e estará para breve um encontro com Bruno de Carvalho, o que ainda não aconteceu porque o presidente do Sporting está castigado pelo Conselho de Disciplina da FPF.

Entre vários outros dirigentes, o líder federativo também já teve oportunidade de conversar com os presidentes de Sp. Braga e V. Guimarães. Em todas as conversas o tema foi o mesmo: a necessidade de acabar com o atual clima de suspeição e conflito no futebol português.