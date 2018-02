Pub

"Não me parece que deva ser esse o caminho", disse o presidente da FPF sobre o líder do Sporting

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, mostrou a sua discordância a propósito do boicote pedido por Bruno de Carvalho aos adeptos do Sporting para não verem televisões portuguesas, nem comprarem jornais.

"São opiniões que a ele são vinculadas enquanto entidade de referência de Portugal e do futebol português. Não me parece que deva ser esse o caminho que todos devemos pugnar relativamente àquilo que é nossa forma de estar no desporto", afirmou o líder federativo, à margem de uma visita a Santa Comba São, uma das regiões afetadas pelos incêndios.