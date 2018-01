Pub

Piloto espanhol de Fórmula 1 continua a experimentar outras especialidades do automobilismo. Depois da Indy 500 e das 24 Horas de Daytona, tem carta branca da McLaren para competir em Le Mans.

O espanhol Fernando Alonso, piloto oficial da McLaren, vai competir nas 24 horas de Le Mans pela Toyota, em 16 e 17 de junho, anunciou esta terça-feira a escuderia britânica de Fórmula 1. "A McLaren confirma que autorizou Fernando Alonso a participar em várias provas do Mundial de Resistência, incluindo as 24 Horas de Le Mans, depois de chegar a um acordo com o piloto e a Toyota Gazoo Racing", refere em comunicado.

A escuderia britânica realça que acordou com Fernando Alonso que a Fórmula 1 continua a ser a sua prioridade, pelo que o piloto espanhol não poderá competir nas provas do Mundial de Resistência que coincidirem com a realização de grandes prémios. O piloto espanhol, campeão mundial de F1 em 2005 e 2006 pela Renault, fica assim fora das Seis Horas de Fuji, no Japão, em 21 de outubro, que coincide com a realização do Grande Prémio dos Estados Unidos.

Para o piloto espanhol, de 36 anos, este será mais uma experiência em outras disciplinas do automobilismo, enquanto se debate com a falta de competitividade da McLaren na Fómula 1 (não subiu ao pódio nos últimos três anos e, em 2017, teve como melhor classificação um sexto lugar, no Grande Prémio da Hungria. Nos últimos tempos, Alonso já se tinha aventurado nas duas provas mais emblemáticas dos EUA, as 500 Milhas de Indianápolis (24.º, em 2017) e as 24 Horas de Daytona (38.º, no último fim-de-semana).