O Feirense colocou este sábado um ponto final uma série de cinco derrotas consecutivas na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Boavista, por 3-0, em jogo da 25.ª jornada.

O cabo-verdiano Babanco (29 minutos), o português Luís Machado (55) e o brasileiro Rafael Crivellaro (90+3) marcaram os golos do Feirense, que deixou, embora com mais um jogo disputado, a zona de despromoção, subindo ao 13.º posto, com 23 pontos.

O Boavista, que somou a quarta derrota consecutiva fora de casa, ocupa o sétimo posto, com 37 pontos, a quatro do quinto lugar, que é ocupado pelo Rio Ave e que pode dar acesso à Liga Europa.