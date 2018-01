Pub

O Feirense chegou hoje a acordo com o Las Palmas para a cedência ao clube espanhol do futebolista nigeriano Etebo até ao final da presente temporada.

O Las Palmas confirmou através de um comunicado na sua página oficial que o avançado está a realizar os habituais exames médicos, estando prevista a apresentação aos adeptos a partir das 19:00.

Os espanhóis anunciaram ainda que o acordo com o Feirense contempla a opção de compra do jogador, não revelando, no entanto, os valores da transação.

O avançado nigeriano chegou ao Feirense na época 2016/2017, contabilizando nove golos nos 52 jogos efetuados pela equipa 'fogaceira'.