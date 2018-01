Pub

Suíço bateu húngaro Marton Fucsovics, em três sets (6-4, 7-6 e 6-2), e continua na luta pela defesa do título conquistado em 2017.

Roger Federer está nos quartos de final do Open da Austrália, depois de vencer húngaro Marton Fucsovics. O número dois do ranking mundial eliminou o 80º, em três sets, por 6-4, 7-6 e 6-2.

O suíço, que defende o título conquistado em 2017, ainda não perdeu qualquer set em Melbourne e, na próxima ronda, vai defrontar Tomas Berdiych, número 20 ATP, que liminou Fabio Fognini, por 6-1, 6-4 e 6-4. Federertem boas recordações dos duelos com o checo, pois venceu os últimos oito encontros.

Quem continua a surpreender é Tennys Sandgren e, depois de afastar o ex-campeão Stan Wawrinka, esta segunda-feira foi a vez de derrotar Dominic Thiem por 6-2, 4-6, 7-6(4), 6-7(7) e 6-3 e estrear-se em quartos de final de Grand Slams.

No quadro feminino, Kerber e Halep continuam imparáveis. A alemã e a romena voltaram a vencer e já estão nos quartos de final do Australian Open, podendo defrontar-se nas meias finais se ganharem os respetivos jogos dos quartos. Esta segunda-feira Angelique Kerber venceu Su-Wei Hsieh, do Taipé, pelos parciais de 4-6, 7-5 e 6-2. Já Simona Halep bateu a japonesa Naomi Osaka, com os parciais de 6-3 e 6-2.