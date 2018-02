Pub

Suíço bateu o holandês Robin Haase no torneio ATP 500 de Roterdão com os parciais de 4-6, 6-1 e 6-1, o suficiente para regressar ao topo da hierarquia

Ora aí está o número um mundial mais velho da história. Roger Federer, para muitos o melhor tenista da história, voltou ao topo da hierarquia, agora com 36 anos, sete meses e oito dias.



O helvético sabia que precisava tão somente de bater nesta sexta-feira o número 42 do mundo, o holandês Robin Haase, que jogava em casa e nos dois encontros em defrontou Federer nem um set tinha vencido. As coisas até começaram bem para Haase que venceu por 6-4 o primeiro set, mas depois Federer impôs a lógica do mais forte e fez um duplo 6-1, esclaredor quanto à sua superioridade.



Sendo o menos importante, na próxima ronda Federer defronta o vencedor do duelo entre Andreas Seppi e Daniil Medvedev