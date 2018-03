Pub

Suíço só perdeu um jogo nos últimos 38 que disputou, obra do belga David Goffin. Hoje discute lugar na final de Indian Wells

Aos 36 anos, Roger Federer não para de surpreender. Na madrugada de ontem, o tenista suíço avançou para as meias-finais do torneio de Indian Wells, ao bater o sul-coreano Hyeon Chung por esclarecedores 7-5 e 6-1, e assegurou desde já por mais duas semanas a liderança do ranking mundial. Mas há mais. Com este triunfo, Federer igualou o seu melhor arranque de ano da carreira, com 16 vitórias consecutivas, repetindo o feito alcançado em 2006, quando tinha... 24 anos.

Hoje, nas meias-finais do torneio estadunidense, o número 1 mundial (que não perdeu qualquer set no torneio) vai medir forças com o croata Borna Coric (49.º), que, finalmente, chegou a umas meias-finais de um torneio ATP 1000 depois de ter despachado o sul-africano Kevin Anderson (9.º) nos quartos-de-final da competição. E pode bater este seu recorde. "Foi há 12 anos [última vez que alcançou 16 vitórias consecutivas a abrir o ano]? Já passou muito tempo. Já nem me recordo qual o primeiro torneio que ganhei nesse ano. Tive temporadas em que obtive muitas conquistas, 30, 40 jogos a ganhar, mas nunca logo no início do ano. É um ótimo início de 2018. E espero vencer o próximo jogo para quebrar essa minha melhor série", referiu Federer após o jogo com Hyeon Chung.

Mas estará o suíço a ser brando nas palavras? Desde 7 de setembro do ano passado que Roger Federer apenas perdeu um jogo. O tenista obreiro desse êxito foi o belga David Goffin em pleno Masters de Londres. Assim como não quer a coisa estamos a falar de uma derrota em... 38 encontros.

Ou seja, nos últimos seis meses o helvético conquistou o Open de Shanghai, o Open de Basileia, disputado na sua cidade natal, a Taça Hopman, o Open da Austrália e, finalmente, o Open de Roterdão. Em tudo em que participou Federer deixou a sua marca, com exceção do Masters de Londres.

Mas há mais... nos últimos dez encontros, Federer concedeu apenas um set e para o agora retirado Robin Haase.

Aos 36 anos, o tenista suíço parece estar a dar razão ao velho ditado de que velhos são os trapos. E, já agora, quem sabe se Federer não quer atingir a barreira dos cem milhões de euros em prémios - para já, vai em 94...