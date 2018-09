Federação Portuguesa de Râguebi confirma despromoção de Direito e Agronomia

Portugal perde e fica afastado da luta por um lugar no Mundial

A Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) anunciou que Direito e Agronomia vão ser despromovidos do Campeonato Nacional 1 (CN1), depois da partida das meias-finais do campeonato, que se realizou a 28 de abril, ter sido interrompida devido a desacatos dentro e fora do relvado.

Depois de uma participação da FPR ao Conselho de Disciplina (CD) da própria federação e este ter decidido que "a interrupção definitiva" do encontro, "determinada pelo árbitro", "foi da responsabilidade dos jogadores de ambas as equipas, os quais se envolveram em confrontos físicos", afirmou o CD em comunicado, que aplicou também "falta de comparência não justificada às duas referidas equipas".

Agora, a direção da FPR decidiu, por unanimidade, que as duas equipas de Lisboa vão ser despromovidas ao "último escalão competitivo sénior". Estão ainda "impedidas de aceder ao CN1 nos cinco anos seguintes à época desportiva em que se verificou a desclassificação", lê-se ainda.

"Após ter sido notificada das decisões do Conselho de Disciplina (CD), as quais remeteram a decisão da aplicação de faltas de comparência a AEIS Agronomia e a GD Direito, e sua respetiva qualificação, para a Direção da Federação Portuguesa de Rugby esta reuniu, a 29 e 31 de maio, tendo, em conformidade, decidido aceitar a conclusão do CD", explica o órgão que regula este desporto em Portugal.

Assim, o Belenenses deverá indicado como campeão nacional desta temporada.