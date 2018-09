Federação israelita queixa-se da homóloga palestiniana à FIFA

Ofer Eini, líder da Federação Israelita de Futebol, numa conferência de imprensa sobre o cancelamento do encontro particular entre Israel e Argentina, inicialmente previsto para este sábado

Israel critica Argentina: "Há valores que são mais altos do que Messi"

Jogo particular

A federação de futebol de Israel anunciou esta quarta-feira que vai apresentar uma queixa à FIFA contra a sua homologa palestiniana, que responsabiliza pelo cancelamento do jogo particular entre as seleções israelita e argentina.

"Estamos perante um ato de terrorismo da federação palestiniana de futebol e do seu presidente. Não se trata de um simples discurso, mas sim de ameaças contra os jogadores que viajariam para Israel", disse o vice-presidente da federação israelita.

Na terça-feira, o vice-presidente da Associação de Futebol Argetino (AFA), Hugo Moyano, anunciou que o particular de preparação entre Argentina e Israel, marcado para sábado, em Jerusalém, foi suspenso, após várias pressões sobre a equipa 'albi-celeste'.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Acho bem que se tenha suspenso o encontro. Fez-se o correto, não valia a pena, face ao que se passa nestes lugares, onde se mata tanta gente. Somo ser humano, não se pode aceitar de forma alguma. As famílias dos jogadores estavam a sofrer por causa das ameaças", declarou Moyano, à Radio 10, ainda que a AFA não tenha confirmado oficialmente a suspensão.

Várias organizações na Argentina e em Espanha, onde a seleção sul-americana tem estado a treinar, manifestaram-se contra a realização da partida.

.