Vitória nas grandes penalidades sobre o rival de Lisboa

O FC Porto apurou-se este domingo para os quartos de final da Taça de Portugal ao vencer o Sporting na lotaria das grandes penalidades, após um empate a cinco golos no final do prolongamento.

O Sporting começou na frente do marcador, com um golo de Henrique Magalhães, ainda na primeira parte, resultado com que se chegou ao intervalo. No segundo tempo, o FC Porto conseguiu virar o resultado para 2-1, por intermédio de Reinaldo Garcia e Jorge Silva, antes de Platero empatar para os leões.

Reinaldo Garcia ainda voltou a colocar o FC Porto na frente, 3-2, mas no mesmo minuto o capitão do Sporting João Pinto empatou a três golos, resultado com que se chegou ao final do tempo regulamentar. Nos últimos dez minutos do tempo extra, Vitor Hugo marcou dois para o Sporting e Rafa outros dois para o FC Porto, pelo que a decisão da eliminatória teve de seguir para as grandes penalidades.

Aqui Carles Grau, guarda-redes do FC Porto, defendeu todos os remates, ao passo que Gonçalo Alves, Hélder Nunes e Reinaldo Garcia fizeram os três golos com que os azuis e brancos, atuais campeões em título, afastaram o líder do campeonato da próxima fase.

Nos quartos de final o FC Porto irá receber o Benfica, naquela que será a final antecipada.