O FC Porto foi hoje a única equipa portuguesa a vencer fora na segunda jornada da Liga Europeia de hóquei em patins, enquanto Benfica, Sporting e Oliveirense conquistaram importantes empates

No grupo A, a Oliveirense conquistou um 4-4 em Itália em casa do Viareggio: liderou por 1-0, 2-1 e 3-2, mas depois permitiu a reviravolta, consumada pelo português Reinaldo Ventura, que tinha feito o primeiro transalpino, valendo também o 'bis' de Jordi Bargallo para garantir o empate aos lusos.

A Oliveirense lidera com quatro pontos, seguido dos espanhóis do Reus, com três, mas menos um jogo, após triunfo 8-4 em casa dos alemães do Iserlohn, que também ainda não pontuaram, enquanto o Viareggio tem um, igualmente com um desafio a menos.

Na 'poule' B, o FC Porto voltou a golear, agora por 11-3 em casa dos franceses do La Vendeenne, insuficiente para se libertaram dos italianos do Follonica, que ganharam 1-0 em casa do dos espanhóis do VIC.

Os 'dragões' e os transalpinos somam seis pontos, enquanto o VIC e o La Vendeenne ainda não pontuaram.

No grupo C, o Benfica conseguiu 1-1 em casa dos italianos do Forte dei Marmi, com Valter Neves a fazer o golo do empate, enquanto o Barcelona goleou de novo, agora por 10-0 na Suíça frente ao Montreaux.

Os catalães lideram com seis pontos, seguidos das 'águias' com quatro, Fonte dei Marmi com um e Montreaux ainda a zero.

Finalmente, em desafio entre líderes, o Sporting empatou 1-1 na Galiza frente ao Liceo da Corunha, continuando tudo igual na frente: Henrique Magalhães adiantou os portugueses no inicio do desafio, mas Dava Torres empatou.

No outro jogo, os italianos do Amatori Lodi ganharam 3-2 em casa dos franceses do Quévert e somaram os três primeiros pontos, num grupo comandado por Sporting e Liceo da Corunha, com quatro.