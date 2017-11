Pub

Ex- jogador de dragões e águias considera que o jogo de sexta-feira não será decisivo

O ex-jogador de futebol Maniche considerou esta segunda-feira que o FC Porto "tem todas as condições para ganhar" o clássico da próxima sexta-feira, frente ao Benfica, no Dragão, da 13.ª jornada da I Liga.

O antigo médio, que como jogador representou, entre outros, FC Porto e Benfica, admitiu, ainda assim, que "será um jogo complicado para ambos".

"São jogos especiais e diferentes, em que os jogadores se transcendem. Será complicado para ambas as equipas, mas creio que o FC Porto tem todas as condições de ganhar", analisou Maniche.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O ex-internacional português considerou que "neste momento, o FC Porto está mais forte, apesar de ter empatado na última jornada (1-1 na Vila das Aves)", acreditando que "jogando em casa, poderá surgir mais confiante".

No entanto, Maniche foi perentório a afirmar que "nada ficará decidido no final do clássico", lembrando que nas contas do título também entra o Sporting.

"As diferenças pontuais entre as equipas ainda são muito pequenas e, mesmo que o FC Porto vença, ainda faltam muitos jogos para o final, além de que o Sporting está muito perto. Temos todas as condições para ver um campeonato equilibrado", analisou Maniche.

Desafiado a apontar alguns jogadores que possam desequilibrar o clássico de sexta-feira, o ex-médio não quis dar o seu palpite, lembrando que as decisões até podem vir de quem menos se espera.

"Nestes jogos, até acontecem golos de jogadores que ninguém está a contar. São partidas preparadas ao detalhe e todos têm de estar preparados, pois pode haver apenas uma oportunidade de golo e não se pode desperdiçar", partilhou.

Maniche foi hoje um dos convidados do Congresso Mundial de Scouting, que se realiza num hotel de Vila Nova de Gaia, onde marcaram presença várias figuras do futebol português.