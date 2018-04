Pub

Os dragões qualificaram-se este sábado para a final four da Liga Europeia de hóquei em patins, ao golear os encarnados por 9-2, em encontro da segunda mão dos quartos de final, disputado no Dragão Caixa, no Porto.

A formação azul e branca, que tinha perdido por 3-2 na Luz, deu a volta à eliminatória com tentos de Gonçalo Alves (cinco), Reinaldo Garcia (dois), Hélder Nunes e Jorge Silva, mantendo-se na corrida a repetir os cetros de 1985/86 e 1989/90.

A final four realiza-se em 12 e 13 de maio, com o FC Porto a medir forças nas meias-finais com o vencedor da eliminatória entre Sporting e Oliveirense (na primeira mão, os leões venceram fora por 3-2).