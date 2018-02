Chaves, 11/02/2018 - O Grupo Desportivo de Chaves recebeu esta tarde o Futebol Clube do Porto, no Estádio Municipal Engº Manuel Branco Teixeira, em jogo a contar para a 22ª jornada da I Liga 2017/18. Sérgio Oliveira festeja golo (Fábio Poço / Global Imagens)

Pub

Dragões não acusaram pressão alguma, depois da vitória do Benfica, e venceram tranquilamente

Apesar das várias mudanças promovidas por Sérgio Conceição no onze inicial do FC Porto, a equipa não sentiu quaisquer dificuldades no terreno do Chaves e venceu por 4-0.

Assim, os dragões voltam à liderança da I Liga, mesmo tendo menos um jogo, faltando a segunda parte do jogo com o Estoril. Veja aqui os golo da partida.