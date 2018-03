Pub

Dez ex-jogadores que representaram os dois clubes falam ao DN sobre o que esperam do jogo de amanhã entre dragões e leões

Jogaram no FC Porto e no Sporting. Juntos têm quase cem clássicos jogados e diz-lhes a experiência que nem sempre ganha quem está melhor ou merece. Apesar disso, os dez ex-leões e dragões são unânimes a apontar os portistas como favoritos, por jogarem em casa, por estarem em melhor momento e por poderem reagir melhor às possíveis ausências de jogadores importantes na equipa - Aboubakar, Danilo, Soares e Ricardo no FC Porto; Gelson, Bas Dost, Coentrão e William. Por isso a maior parte dos antigos jogadores aponta o jogo coletivo como armas de Sérgio Conceição e Jorge Jesus para o clássico de amanhã, no Dragão (20.30, Sport TV1).

Nuno Maniche

"Um clássico é um clássico, independentemente de quem vai à frente ou está no melhor momento. São jogos diferentes, em que os jogadores estão concentrados a 100%. O trabalho diário é mais mental do que físico, porque é um jogo que envolve muita coisa. Desde logo o orgulho e o nome da instituição, os adeptos... são confrontos que podem marcar a época. Vai ser complicado para ambos, mas o FC Porto joga em casa, está confiante, com um futebol intenso e tem mais probabilidades de ganhar. Para já é um clássico marcado pelas dúvidas e ausências e, na minha opinião, o Sporting pode sentir mais a falta de Gelson e Bas Dost, a confirmar-se, do que o FC Porto do Aboubakar e o Danilo. O FC Porto tem outros jogadores que entraram bem, caso de Soares, que tem feito muitos golos e tem substituído o Aboukabar de forma impecável. Nas balizas será outro duelo. Casillas está de volta, é experiente e sabe o que está em jogo. Há atletas que quando defrontam certos guarda-redes sentem que a baliza fica mais pequena, por isso vemos alguns goleadores ficarem em branco nestes duelos. Neste caso, se de um lado vai estar um campeão do Mundo, a outra baliza terá o campeão da Europa!"

Gabriel Mendes

"Pela minha experiência em clássicos, sei que independentemente de quem está melhor ou pior no campeonato, isso não garante a vitória a ninguém. Basta olhar para a pontuação para ver que tanto nos golos marcados como nos sofridos, o FC Porto está melhor e joga em casa, por isso tem mais possibilidades de ganhar. Mas eu lembro-me de um Benfica-Sporting, quando jogava em Alvalade, em que eles estavam melhores e demos 7-1! Ambos os treinadores têm de lidar com algumas ausências e muitas dúvidas, mas nesse aspeto está a ser equilibrado. Há jogadores que quando são lançados nestes jogos se motivam, mas há outros que ficam atrofiados por ser um jogo de muita responsabilidade e chegam ao jogo e em vez de jogarem o normal... bloqueiam. É um jogo complicado e de resultado imprevisível."

Augusto Inácio

"Os jogadores encaram estes duelos com outra responsabilidade, sendo que, nesta altura, o FC Porto está mais à vontade em caso de desaire. O Sporting sabe que se perder o jogo no Dragão fica numa situação muito complicada, com menos oito pontos. Por isso o jogo é muito mais importante para a equipa de Jesus, que ainda por cima pode apresentar-se muito remodelada no Dragão. O FC Porto não abanou muito com as ausências de Danilo, Aboubakar, e até o Dalot fez esquecer a ausência de Alex Telles. Já o Sporting sem Bas Dost fica com um grande problema, porque é o goleador da equipa e não há outro como ele no plantel, ainda por cima sem Gelson, que é o jogador mais agitador, que pode criar magia no ataque e vai para a bancada por castigo. Coletivamente são equipas muito empenhadas, muito intensas, que sofrem e marcam poucos golos nos clássicos, são forças parecidas, cada uma ao seu estilo, por isso creio que será um jogo intenso, muito tático, onde um erro ou um momento menos bom pode fazer sobressair um herói numa jogada de mestre. Penso que será o coletivo a fazer a diferença neste jogo."

António Morato

"Arrisco que no FC Porto tanto o Aboubakar como o Soares vão recuperar. Eu conheço aquela casa e sei como funciona. Já no Sporting é diferente. As lesões são mais complicadas e a verificar-se as ausência de Gelson, Bas Dost e Coentrão torna-se uma equipa banal, apesar de ainda haver dúvidas sobre a utilização do defesa português e do avançado holandês. O FC Porto está num bom momento e pode aproveitar estas ausências. O Sporting, ainda assim, se conseguir aguentar a primeira meia hora pode ter esperança. O FC Porto tem sido avassalador e tenho a certeza de que vão entrar muito fortes e esse momento do jogo será fundamental para o Sporting segurar. Caso não arranquem nenhum ponto, acredito que estão afastados do título."

António Sousa

"As ausências poderão condicionar, mas mesmo assim penso que haverá um grande equilíbrio de parte a parte. Se no Sporting já se sabe que Gelson não pode jogar e que Bas Dost está em dúvida, do lado do FC Porto também Aboubakar e Soares são interrogações. Por tudo isto, e olhando a estes nomes, também aqui ninguém sai a ganhar, são todos influentes nas duas equipas. O FC Porto, por jogar em casa, tem toda a vantagem, além disso a equipa está a atravessar um grande momento, tanto em termos psicológicos como em qualidade de jogo, e estão imbuídos de um espírito excelente. Do outro lado está o Sporting, mas vejo o FC Porto mais favorito neste momento, ainda que num clássico tudo possa acontecer e às vezes quem está por baixo é que acaba por ganhar o jogo."

Derlei

"Estes jogos são imprevisíveis, com todos os jogadores ou mesmo sem os que se destacam mais. É claro que Bas Dost ou Aboubakar farão falta a Sporting e FC Porto, mas quem entrar vai querer decidir para continuar na equipa. Na minha altura não ligávamos muito às ausências, pois os grupos eram sempre muito fortes e quem entrasse estava lá para ser importante. Não vejo vantagem para nenhuma das equipas, embora o Gelson Martins seja um jogador muito fulcral para o Sporting, mas com certeza que Jorge Jesus irá adaptar a equipa da melhor maneira. É a grande oportunidade para o Sporting se aproximar da frente do campeonato, mas se perder dificilmente conseguirá recuperar. É por este fator também que não posso dizer que há favoritos. Talvez mais um pouco o FC Porto, por jogar em casa, mas o facto de o Sporting ser quase obrigado a vencer faz que tudo fique bastante equilibrado."

Fernando Nélson

"Sempre vivi estes clássicos com enorme ansiedade positiva e penso que seja assim que os jogadores têm de entrar em campo, com ou sem ausências. É claro que as baixas podem afetar, sobretudo o Sporting, que pode ficar sem a principal arma do ataque - Bas Dost - e perdeu o jogador mais fantasista - Gelson Martins. O FC Porto também poderá ter ausências, mas a equipa, mesmo com várias lesões ao longo da época, tem jogado sempre da mesma forma e com a mesma intensidade. Creio que as ausências limitam muito mais o Sporting. E a verdade é que este é um jogo fundamental para a equipa de Jorge Jesus, digo mesmo que nem o empate serve ao Sporting. Neste momento só vejo o FC Porto perder pontos para duas equipas: Sporting e Benfica. E se o Sporting não aproveitar este clássico dificilmente pode voltar a entrar na corrida pelo campeonato. Por tudo isto espero um grande jogo e tenho a certeza de que, mesmo que se confirmem as ausências, não vão fazer que não seja um excelente espetáculo."

Edmilson Pimenta

"Lembro-me destes clássicos e o sentimento era de que qualquer um de nós podia decidir. É aquele tipo de jogos que não interessa muito quem fica de fora. É claro que se os melhores puderem jogar torna-se tudo mais fácil, até porque estão habituados a atuarem uns com os outros, mas um clássico é um clássico e é nesses jogos que os que normalmente jogam menos se podem destacar. As duas equipas poderão estar desfalcadas de jogadores importantes e por isso não vejo vantagem para ninguém. Talvez o FC Porto parta na frente, não só por ser primeiro mas sobretudo porque vai jogar no Dragão. E pelo que tenho visto está muito bem, tem marcado muitos golos nas últimas partidas e isso também dá muita confiança. Mas também vejo o Sporting a lutar pela vitória, pois é uma grande oportunidade para se aproximar do rival. Espero que seja um grande jogo, como os clássicos quase sempre são, e que a luta do título permaneça até ao final, para dar ainda maior emoção ao campeonato."

Nuno Valente

"Todos os jogadores querem jogar este tipo de jogos, por tudo o que envolvem, ainda mais estes que têm um cariz decisivo. O FC Porto, em minha opinião, tem três vantagens: a pontual, o fator casa e o momento de grande confiança que atravessa, embora neste tipo de encontros tudo seja possível. Espero que os grandes intervenientes sejam os jogadores, porque neste duelos, por uma razão ou por outra, nem sempre os jogadores são os protagonistas. Espero que seja um bom jogo de futebol e que não se notem as ausências de ambos os lados, embora estejamos a falar de atletas que podem fazer a diferença, que são as mais-valias de cada equipa e com as quais todos os colegas gostariam de contar porque acrescentam qualidade tanto ao FC Porto como ao Sporting. Mas quem entrar terá a confiança do treinador e fará tudo para justificar a escolha e estar à altura. Se o FC Porto ganhar fica bem lançado para o título e afasta o Sporting, ainda por cima tem o Benfica quase a morder os calcanhares ao FC Porto e eles vão querer aumentar a vantagem. E se eu conheço aquela casa, o pensamento do FC Porto vai ser afastar já um dos candidatos e lidar com o outro depois."

Fernando Mendes

"Espero um bom jogo entre duas equipas que se têm respeitado e que o Sporting consiga um bom resultado, que não é fácil porque o FC Porto está em excelente forma. Se o Sporting perder não fica arredado do título, pois ficam ainda a faltar nove jogos (21 pontos), mas fica muito complicado porque seriam oito pontos de atraso a recuperar. No entanto, nos jogos grandes, Jorge Jesus consegue bons resultados - tirando a Champions - e monta uma equipa forte em termos defensivos. Mas é preciso ter em conta que nos últimos quatro jogos o FC Porto marcou 17 golos! O empate pode ser um bom resultado para o Sporting, embora o que interessa mais é a vitória, por isso tem de ir ao Dragão com cautelas defensivas, tentando surpreender o FC Porto no ataque. Se olharmos para o FC Porto, sem Danilo e Aboubakar, a equipa cresceu. É sinal de que o plantel não é assim tão fraco. O Sporting tem mais problemas porque está sem Gelson e não se sabe se Bas Dost, William e Coentrão podem jogar, por isso fica com uma equipa mais debilitada. Mas acredito que os jogadores que não estiveram com o Moreirense devido à gripe são recuperáveis, mas a previsível ausência de Bas Dost será muito importante porque é o goleador da equipa e não há outro com as suas características."