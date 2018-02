Porto, 07/02/2018 - O Futebol Clube do Porto recebeu esta noite o Sporting Clube de Portugal, no Estádio do Dragão, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal 2017/2018. Golo Soares (Pedro Correia/Global Imagens)

Pub

O FC Porto venceu o Sporting por 1-0 na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. A segunda mão será no dia 18 de abril, em Alvalade

O FC Porto ganhou vantagem sobre o Sporting nas meias-finais da Taça de Portugal. Um golo de cabeça de Francisco Soares, aos 60 minutos, permitiram o triunfo dos dragões por 1-0.

Foi um jogo muito intenso, em que as duas equipas tiveram várias oportunidades para marcar, embora o FC Porto tenha estado mais vezes por cima do jogo, tendo até visto um remate de Sérgio Oliveira embater no poste da baliza de Casillas. O Sporting terminou o jogo reduzido a dez elementos por expulsão do argentino Marcos Acuña.

O resumo do jogo:

Eis os onzes oficiais:

FC PORTO: Casillas; Ricardo Pereira, Reyes, Felipe e Alex Telles; Corona, Herrera, Sérgio Oliveira e Brahimi; Marega e Soares. Suplentes: José Sá, Maxi Pereira, Osorio, Óliver, Otávio, Hernâni e Gonçalo Paciência.

SPORTING: Rui Patrício; Piccini, Coates e Mathieu; Ristovski, Battaglia e Fábio Coentrão; Gelson, Bruno Fernandes e Acuña; Doumbia. Suplentes: Salin, André Pinto, João Palhinha, Rúben Ribeiro, Bruno César, Bryan Ruiz, Fredy Montero.