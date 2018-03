Pub

Antigo jogador do Benfica considera que os dragões têm uma vantagem boa e são os favoritos ao título

Em declarações à SportTV, Bernardo Silva falou sobre a luta pelo título no campeonato português. "Vi o FC Porto-Sporting há uns dias. O FC Porto ficou com oito pontos sobre o Sporting e cinco para o Benfica e com a vantagem de ter de jogar só mais um clássico, enquanto o Benfica ainda tem dois. Ainda não acabou, mas o FC Porto tem uma vantagem muito boa e é favorito neste momento", considerou o jogador do Manchester City.

"O Benfica tem subido bastante de rendimento desde o início da época, que não foi muito feliz. Espero que o Benfica possa ganhar, mas acho que o FC Porto tem estado muito bem e a nível de exibições é claramente a equipa mais forte neste ano", referiu o antigo jogador benfiquista.

Em ano de Mundial e a viver um bom momento no Manchester City, o internacional português espera, naturalmente, fazer parte das escolhas do selecionador Fernando Santos para a competição na Rússia.

"O objetivo de todos os portugueses é poder ajudar a seleção e eu não sou exceção. Espero estar em boas condições físicas para merecer a confiança do selecionador e poder ajudar a seleção ao máximo numa competição como um Mundial".