Pub

O FC Porto, que lidera a I Liga portuguesa, é a equipa dos campeonatos europeus que apresenta o melhor rácio entre remates efetuados e sofridos dentro da área, de acordo com um relatório do Observatório do Futebol, divulgado hoje.

No período entre 1 de julho de 2017 e 20 de fevereiro deste ano, a formação de Sérgio Conceição efetuou 258 remates dentro da área e apenas concedeu 68, o que resulta num rácio de 3.79, o melhor de todas as equipas dos 31 campeonatos registados pelo observatório.

A fazer 'sombra' ao FC Porto está o Ludogorets, da Bulgária, que aparece no segundo posto com um rácio de 3.66, enquanto o Estrela Vermelha, da Sérvia, é terceiro, com 3.23.

O Benfica surge no sétimo lugar, com 2.86, que resulta de 257 remates realizados e 90 concedidos. O Sporting aparece bem mais abaixo na lista, no 49.º posto, com 1.69 (196 e 116), enquanto o Braga é 83.º, com 1.41 (173 e 123).

A nível absoluto, da lista do top 100 divulgado pelo observatório, o Brentford, da segunda divisão inglesa, é a equipa com mais remates dentro da área, com 291, seguido de Manchester City, com 290, e do Celtic e do Paris Saint-Germain, ambos com 289.

O Olimpija, da Eslovénia, é a formação que permitiu menos remates dentro da sua área, com 61, à frente do Ludogorets (62) e do Slavia Praga (65).